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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta oto yıkamacıda bir kişi silahla öldürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta oto yıkamacıda bir kişi silahla öldürüldü

        İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkamacıda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahla öldürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 05:42 Güncelleme: 19.01.2025 - 05:43
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        Oto yıkamacıda silahla öldürüldü
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        İncirtepe Mahallesi 355. Sokak'taki bir oto yıkamacıda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Arbede sırasında bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, şüpheli iş yerinden koşarak kaçtı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.

        Zanlının kaçarken sokaktaki rögar kapağından içeri bir şey attığını tespit eden ekipler, delili çıkarmak için belediyeden destek aldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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