        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta öğrencilere "Eskart" desteği | Son dakika haberleri

        Esenyurt Belediyesi'nden öğrencilere "Eskart" desteği

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için "Eskart" uygulamasını hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:30
        Esenyurt'ta öğrencilere "Eskart" desteği
        Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak için "Eskart" uygulamasıyla kırtasiye desteği sağlıyor.

        Uygulama ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, Eskart ile anlaşmalı kırtasiyelerden okul malzemelerini alabiliyor. Öğrencilerin kırtasiye alışverişlerinde kullanabildiği Eskart ile ailelerin yükü hafifletilirken, ilçe esnafına da katkı sağlanıyor.

        #yerel haberler
        #Esenyurt Belediyesi
