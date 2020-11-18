Esenyurt'ta komşular arasında "baz istasyonu" kavgası

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Kuşkonmaz Sokak'taki 5 katlı apartmanın sahibi, binanın çatısına baz istasyonu kurdurmak istedi. Mahallede baz istasyonu istemeyenler ile bina sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından buradan ayrılan bina sahibi, bir süre sonra yakınlarıyla birlikte sokağa geldi.

İki grup arasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, mahalle sakinlerinden Melek Kul, boynundan yaralandı.

Kavga, çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.