Esenyurt'ta kıraathane mühürlendi, içerideki kişilere de para cezası uygulandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ilçesinin İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanenin faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kıraathaneyi denetleyen ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve faaliyette bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ersunal Ç, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Kıraathanede bulunan 26 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız olan iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.