Esenyurt'ta karpuz yüklü kamyon dereye devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1591 Sokakta Alkop Caddesine inen Arif Özel yönetimindeki 42 AAP 833 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu dereye devrildi.

Araç içinde sıkışan ve bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün ayağında kırık oluştuğu bildirildi.

Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.