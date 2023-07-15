Esenyurt'ta kan donduran anlar! Mahalleli araçta alkol alanlara tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı

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Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araç içinde alkol alanlar ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinleri, araçtakilerin uzaklaşmasını istedi ancak uyarı dikkate alınmayınca kavga çıktı.

Mahalle sakinlerinden ikisi kavga ettikleri gruba ateş açtı. Sokakta alkol alan grup hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, silah kullandığı belirlenen mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B.'yi yakaladı.

YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ KULLANILDI REKLAM Hamit C.'nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktı. Cüneyt B.'nin ise çatışma sırasında yarı otomatik av tüfeği kullandığı tespit edildi. İki şüpheli hakkında "ateşli silahlarla ilgili kanuna uymamak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.