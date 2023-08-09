Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarptığı kaza kamerada

Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarptığı kaza kamerada

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Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aydınlatma direğini devirip optik dükkanının vitrinine çarparak durabildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen 34 DL 1771 plakalı kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki motosikleti ve aydınlatma direğini devirdikten sonra optik dükkanının vitrinine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Optik dükkanı çalışanlarından Cihan Gürgen, gürültü duyduklarını ve kamyonun hızla dükkana doğru geldiğini gördüklerini anlattı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun yol kenarındaki motosikleti ve aydınlatma direğini devirdiği, bu sırada oradaki bir kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu, ardından kamyonun dükkanın vitrinine çarptığı görülüyor.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.