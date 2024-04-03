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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta izinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı

        Esenyurt'ta izinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2024 - 22:21 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:46
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        Esenyurt'ta izinsiz gösteride gözaltılar
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        Van İl Seçim Kurulunun DEM Partiden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararıyla ilgili Esenyurt Cumhuriyet Meydanında toplanan bir grup, gösteri ve açıklama yapmak istedi.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan grubu meydandan uzaklaştırmaya çalışırken mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.

        Bazı göstericiler ara sokaklara kaçtı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı polis tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.

        Bu arada, ara sokaklara giren bazı göstericiler, balkonunda üç hilalli bayrak olan bir binayı taşladı. Saldırıda binanın bazı camları kırıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 132 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İstanbul Valiliği, Van’daki olaylara ilişkin korsan gösteri yapan toplam 132 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

        İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’un çeşitli ilçelerinde Van ilimizde yaşanan olaylara ilişkin yapılmak istenen korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerinde; saat 13.00'da Şişli ilçesi Çağlayan Adliyesinde Başsavcılık Makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binası içerisine zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulanan avukat gruptan 8 kadın 6 erkek toplamda 14 şahsa, saat 16.00'da Sultanbeyli Dem Parti İlçe Binası önünde yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemet ederek 2 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren 9 kadın 15 erkek 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 26 şahsa, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'da korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 20 kadın 67 erkek olmak üzere 87 şahsa, saat 19.15'de Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde korsan gösteri yapan 5 şahsa, olmak üzere toplam 132 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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