İş yerindeki yangında köpek ve güvercinler can verdi

DHA

Esenyurt'ta motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Tamirhaneyi saran alevler itfaiye tarafından güçlükle söndürülürken, yangında bir köpek ve çok sayıda güvercin can verdi. DHA'nın haberine göre; yangın, gece saat 23.45 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1047 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER İŞ YERİNİ KÜLE ÇEVİRDİ Kısa sürede büyüyen alevler tamirhaneyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın çevre sakinlerine korku dolu dakikalar yaşatırken, alevler tamirhanenin yanında bulunan bir de dükkana sıçradı. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

KÖPEK VE GÜVERCİNLER ÖLDÜ Yangın sırasında içerde bulunan güvercinler ve bir köpek can verdi. İş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çevre sakinlerinden Şahin Altuntaş, "Bu arkadaşların işyerinde patlama oldu. Trafosu mu patladı, başka bir şey mi tam bilmiyoruz. Karşı dükkan da yandı. Köpek ve güvercinler de ölmüş" dedi.