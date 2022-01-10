Esenyurt'ta iki grup arasında kavga: 7 gözaltı

AA

Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup, yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin dış kapısına zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 7 kişi gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Esenyurt'taki tartışmada sorumluların gözaltına alındığını belirtti.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt’ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışmanın kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sona erdiğini bildirdi.

İsmail Çataklı, sorumluların gözaltına alındığını kaydetti.

VALİLİK: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında kavga çıktığı, sonrasında 30-40 kişilik grubun pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle grubun dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere 7 şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.