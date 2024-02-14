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        Haberler Gündem Güvenlik Esenyurt'ta ikamet süresi dolmuştu, dere yatağında yakalandı

        Esenyurt'ta ikamet süresi dolmuştu, dere yatağında yakalandı

        İstanbul Esenyurt'ta ikamet süresi dolduğu için dere yatağına saklandığı tespit edilen yabancı uyruklu kişi, ekipler tarafından çıkarılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 01:09 Güncelleme: 14.02.2024 - 01:10
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        İkamet süresi dolmuştu, dere yatağında yakalandı
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        Esenyurt'ta, ikamet süresi dolan yabancı uyruklu kişi saklandığı dere yatağında yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde, Pınar Mahallesi'ndeki bir kişinin dereye düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKAMET İZNİ DOLUNCA DEREYE SAKLANDI

        Polis yabancı uyruklu O.L'nin ikamet izin geçerlilik tarihi dolduğu için saklandığını belirledi.

        ÇIKMAYA İKNA OLMADI, EKİPLER ÇIKARDI

        Şüphelinin dere yatağından çıkmaya ikna olmaması nedeniyle olay yerine itfaiye ve sualtı ekipleri çağrıldı.

        AA'nın haberine göre, yabancı uyruklu kişi sualtı ekipleri tarafından dereden çıkartıldı, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.L, Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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