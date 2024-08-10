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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta hastaya giden ambulans personeline saldırı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta hastaya giden ambulans personeline saldırı

        İstanbul Esenyurt'ta ambulans personeli ile bir grup arasında iddiaya göre "işimize karışmayın" meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi ambulans şoförüne motosikletle çarparak saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:37
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        Ambulans personeline saldırı
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        Esenyurt'ta hastaya giden ambulans personeli bir grubun saldırısına uğradı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

        İddiaya göre benzin istasyonuna gelen genç kız, bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı.

        Durumdan endişelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

        Akaryakıt istasyonu çalışanı, "kıza sakinleştirici yapın" diye sağlık personellerine baskı yaptı. Sağlık çalışanları ise "işimize karışmayın" yanıtını verince ortalık karıştı .

        Ambulanstan inen sağlık görevlileri ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken taraflar kavga etmeye başladı.

        Kavga sırasında bir adam sağlık görevlisinin üstüne motor sürerek çarptı. Kavga, kalabalığın dağılması ile son bulurken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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        #İstanbul Esenyurt
        #sağlıkta şiddet
        #AMBULANS
        #Saldırı
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