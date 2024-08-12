Esenyurt'ta hastane güvenliğine yumruklu saldırı
İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Esenyurt'taki özel bir hastanede tedavi gören bir hastanın yakınları ile güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesiyle hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlilerinin de karşılık vermesiyle ortalık karıştı.
Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri hasta yakınlarını gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.