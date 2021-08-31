Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 5 araçta hasar oluştu

Orhan Gazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halindeki bir araca çarparak sürükledi.

Bir süre bu şekilde ilerlemeye devam eden hafriyat kamyonu, park halindeki 4 araca daha çarptıktan sonra durabildi.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun park halindeki araçlara çarpma anı yer alıyor.