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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu

        Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 03:39
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        Gece bekçisi evinde ölü bulundu
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        Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı.

        AA'nın haberine göre; eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Esenyurt
        #haberler
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