İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.