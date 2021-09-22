Esenyurt'ta eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Rhatoy A'nın (30) dün sabah işe gitmek için Battalgazi Mahallesi Cemre Sokak'taki evinden çıktığı sırada bıçakla yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların sonucunda şüphelinin Rhatoy A'nın eski erkek arkadaşı olduğunu belirleyen ekipler, Bekzod H'yi Esenler'de saklandığı evde yakaladı.

Şüphelinin Esenyurt Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.