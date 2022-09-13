Ece Güney'in binada yangın çıkardığı iddiasıyla arbede yaşandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 katlı binada yangın çıkardığı iddia edilen Ece Güney ile çevre sakinleri arasında arbede yaşandı.
Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in vefat eden oğlu Selim Güney ile bir süre evli kaldıktan sonra çeşitli iddialarla gündeme gelen Ece Güney'in, yangın sırasında sokakta karıştığı arbede cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, Ece Güney iddialara cevap verdi.
DHA'nın haberine göre; yangın, dün akşam saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangından sonra çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dumanlar apartmanın içini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, üst katlarda mahsur kalan 16 kişi ise tahliye edildi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.
BİNA SAKİNLERİ İLE ECE GÜNEY ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Olay yerinde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, apartmanda oturan bina sakinleri ile bodrum katta yaşayan Ece Güney arasında tartışma çıktı. İki taraf arasındaki yaşanan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, bina sakinleri ile bodrum katta oturan Ece Güney'in kavga ettiği görüldü. Olay yerinde bulunan polis, tarafları ayırdı.
ECE GÜNEY İDDİALARA YANIT VERDİ
Gökhan Güney'in vefat eden oğlu Selim Güney ile bir süre evli kalan Ece Güney, yangının ardından yaşananları anlattı. Ece Güney, "Akşam 19.00 civarıydı. Patlama sesi duydum. Baktım elektrik saatlerinin olduğu yerde duman var. Apartmana koştum dışarı baktım alev var. Daha sonra ikinci patlama sesi duydum. Hemen yangın tüpünü aradım bulamadım. Sonra üçüncü patlama sesini duyunca dumanlarda çoğalınca mecburen dışarı çıktım. Yangın tüpüm olsaydı belki ilk müdahalede söndürebilir miydim bilmiyorum. Sonra itfaiye geldi müdahale etti" dedi.
Çevredekilerin iddialarını cevaplayan Güney, "Sonra dışarıda tartışma oldu. İnsanlar bana 'yangını sen çıkardın' diyerek üzerime çullandılar. Oysa ben onlara patlama olabilir, çocuklarınızı alın buradan dedim. Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğalgazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum" şeklinde konuştu.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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