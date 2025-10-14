Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı genç kadın öldü
İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun çarptığı 35 yaşındaki Neşe Dökmeci hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 1828. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Neşe Dökmeci'ye (35) çöp kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
AA'nın haberine göre; sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.