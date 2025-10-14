Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı genç kadın öldü | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı genç kadın öldü

        İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun çarptığı 35 yaşındaki Neşe Dökmeci hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 01:27 Güncelleme: 14.10.2025 - 01:29
        Çöp kamyonunun çarptığı genç kadın öldü
        Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 1828. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Neşe Dökmeci'ye (35) çöp kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        AA'nın haberine göre; sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Esenyurt
        #haberler
        #istanbul
        #Son dakika haberler
