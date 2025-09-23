Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta çocuklara özel bisiklet kursu | Son dakika haberleri

        Esenyurt Belediyesi'nden çocuklara özel bisiklet kursu

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, Kış Spor Okulları kapsamında ilçedeki 7-14 yaş arası çocuklara özel bisiklet kursu düzenliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 12:27 Güncelleme: 23.09.2025 - 12:42
        Esenyurt'ta çocuklara özel bisiklet kursu
        Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kış Spor Okulları kapsamındaki kurs, sıfırdan bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen 7-14 yaş arası çocuklara temel eğitim sunuyor.

        Eğitim sürecinde çocuklar önce denge eğitimi alıyor, ardından iki tekerlekle sürüş tekniklerini öğreniyor. Kurslar, ileri sürüş teknikleri ve trafik eğitimiyle devam ediyor.

        Ayrıca, çocuklar kursta bisikleti sadece spor aracı olarak değil, ulaşım aracı olarak da kullanmayı uygulamalı şekilde öğreniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Ensar Efendioğlu, bisiklet sürmek isteyen herkesi kursa beklediklerini, yeni bisikletlerle derslere başladıklarını belirtti.

