Bodrum katında yangın çıktı: 4 kişi dumandan etkilendi

AA

Yangın gece saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın daire olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, bodrum katında hasara neden oldu. AA'nın haberine göre; dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.