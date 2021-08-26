Esenyurt'ta bir haftada 9 evden hırsızlık yapan ve 2 araç çalan şüpheliler yakalandı

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir hafta içerisinde aynı mahallede 9 evden hırsızlık yapılması, 2 aracın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 30 saatlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti.

Kimliği belirlenen şüpheliler H.K., H.O. ve A.S. kaçmak üzereyken Tekirdağ civarında yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kamera görüntülerinde şüphelilerin eve girme ve park halindeki araçları çalma anları yer aldı.

Şüphelilerin girdikleri evlerden para, altın, telefon ve araba anahtarı çaldıkları belirlendi.