Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gönderildiği mahkemece kabul edilen iddianamede, maktul Mehmet Akif Kukuk ile sanıklar Cihat Kızıldeniz, Mehmet Çetin ve Mevlüt Özmen arasında önceye dayalı anlaşmazlık bulunduğu belirtildi.
İddianamede, olay tarihi olan 19 Haziran'da maktul ile sanıklar arasında gerçekleşen mesajlaşmada, Kukuk'un "helalleşmek" için çağırdığını belirtmesi üzerine, sanıkların araç ile Esenyurt'a gittikleri kaydedildi.
Maktul Kukuk'un sanıkların geldiğini öğrenmesi üzerine akrabası müşteki Özkan Kukuk'un yanına giderek "Zeytinburnu'ndan beni dövmeye geldiler, bıçak lazım, bana bıçak ver" dediği anlatılan iddianamede, müştekinin bıçak vermediği maktulün daha sonra sanıkların yanına gittiği ifade edildi.
İddianamede, Cihat Kızıldeniz ile Mehmet Çetin'in bıçak, sanık Mevlüt Özmen'in de döner bıçağıyla maktulü olay yerinde bekledikleri kaydedilerek, müşteki Özkan Kukuk'un da evinin mutfağından bıçak alarak maktulün arkasından gittiği anlatıldı.
Müştekinin bir süre sonra olay yerine vardığında 3 sanığın da Mehmet Akif Kukuk'u aralarına alarak vurduklarını gördüğü aktarılan iddianamede, müştekinin, maktulü kurtarmak için hamle yapması üzerine sanık Kızıldeniz'in döner bıçağıyla saldırması sonucu yaralandığı kaydedildi.
İddianamede, sanıklar Mehmet Çetin ve Mevlüt Özmen'in tekme ve yumruklarla vurdukları, ellerindeki bıçaklarla yaraladıkları maktulün yere düştüğü, bir süre sonra 3 sanığın da araçlarıyla kaçtıkları belirtildi.
Sanık Özmen'in kaçarken bir okulun bahçesine attığı bıçağın bulunduğu vurgulanan iddianamede, "Maktul ile aralarında husumet bulunan sanıkların olay yerine iştirak halinde daha önceden hazırlamış oldukları döner bıçağı ve bıçaklarla giderek, olayın başından itibaren maktulü öldürmek kastı ile hareket ettikleri anlaşılmıştır. Sanık Cihat Kızıldeniz'in de müşteki Özkan Kukuk'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' eyleminde bulunduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İddianamede, sanık Cihat Kızıldeniz hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, sanıklar Mehmet Çetin ve Mevlüt Özmen hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.
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