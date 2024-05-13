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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı

        Esenyurt'ta alışveriş yaparken silahlı saldırıya uğrayan çiftten biri öldü, diğeri yaralandı

        İstanbul Esenyurt'ta alışveriş yapmaya çıkan çift silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kadın hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 01:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 01:45
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        Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı
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        Esenyurt'ta alışveriş yaparken bir kişinin silahlı saldırı düzenlediği kadın öldü, eşi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Murat D. ve eşi Sema D, alışveriş yapmak için Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'ndeki bir tuhafiye dükkanına geldi.

        Bu sırada dükkana giren bir kişi, Murat D. ve Sema D’yi silahla vurup yaya olarak kaçtı. Dükkandakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sema D, hayatını kaybederken eşi Murat D’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada, silahlı saldırı sonrası şüphelinin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA'ya aittir.

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