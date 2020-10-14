Esenyurt'ta 6 taksi durağı mühürlendi - İSTANBUL

AA

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçen aylarda taksicilerin karıştığı iki farklı olayda 4 kişinin silahla öldürülmesinin ardından, ilçedeki taksi duraklarına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, yaptıkları incelemede 6 taksi durağının ruhsatsız olarak çalıştığını belirledi.Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 6 taksi durağını mühürleyerek, çalışmalarına son verildi.Zabıta ekiplerinin mühürleme işlemi sırasında çevik kuvvet ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.İlçede, daha önceden ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 taksi durağı da mühürlenmişti.