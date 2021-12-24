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Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

24.12.2021 - 02:50 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın paniği
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın paniği
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DHA

Fatih Mahallesi 853. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar hortumla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alev alev yanan daireye müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. DHA'nın haberine göre; ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.

"HORTUMLA MÜDAHALE ETTİK"

Yangını söndürmek için müdahale eden mahalle sakinlerinden Ozan Gören, "Evde oturuyorduk. Aşağıdan sesler geldi. Çıktık balkona, abla bağırıyordu. İndik aşağıya yardıma. Ayhan abimiz kapıyı kırdı. Yangının arka tarafta olduğunu öğrendik. Arkaya gittik, hortumla su tuttuk, söndürmeye çalıştık. Sonra itfaiye geldi, söndürdü yangını" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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