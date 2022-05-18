Esenyurt'ta 38 katlı binada korkutan patlama

AA

Alınan bilgiye göre, Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi 350. Sokak’taki sitede yer alan 38 katlı binanın 27’nci katındaki dairede patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; dairede hasara neden olan patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığının düşünüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.