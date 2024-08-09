Esenyurt'ta 3 ana arteri birbirine bağlayan kavşakta çalışma başlatıldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinin önemli sanayi noktalarını birbirine bağlayan Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kavşakta "Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon" çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen üç ana arteri birbirine bağlayan kavşakta yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanıp, trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kavşakta, geometrik düzenleme ve sinyalizasyon çalışması başlatıldı.
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İHA'nın haberine göre, ilçenin iki önemli noktası olan Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesini ile birlikte 3 ana arteri birbirine bağlayan kavşaktaki çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortak yürütülüyor.
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1587. Sokak ile 1618. Sokak'ın geçiş noktasında bulunan kavşakta yapılan gerekli alt yapı çalışmalarının ardından sinyal direkleri takılarak refüj çalışmaları yapılacak.
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Kısa sürede tamamlanması öngörülen çalışma ile söz konusu kavşakta trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.
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Yolların güvenliği noktasında vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetleri de gündemlerine alan belediye yetkilileri, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
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Kavşakta yolu daha güvenli hale getirmek için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş, "Selahattin Eyyubi Mahallesi 1587. Sokak ile 1618. Sokak kesiminde bulunmaktayız. Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesi arasında bağlantıyı sağlayan bu yolların açılmasıyla birlikte bulunmuş olduğumuz kesim Esenyurtlular için önemli bir uğrak noktasına dönüştü. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak bu kavşakta bir sinyalize projesi üzerine çalıştık. Ekipler sahada ve projenin uygulamasını yapıyorlar. Sinyal direkleri için gerekli beton blokların yerleştirmesi yapılıyor. Proje tamamlandığında bu yolu artık trafik ışıklı, sinyalli olarak Esenyurtluların kullanımına sunacağız. Kavşağı Esenyurtlular için daha güvenli ve daha konforlu bir hale getirmiş olacağız."
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