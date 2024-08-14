Esenyurt Belediyesi'nden ücretsiz hasta nakli

REKLAM advertisement1

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in başlattığı çalışma ile Engelliler Koordinasyon Şefliği'ne bağlı ekipler, hastaneye gitme imkânı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı ambulanslarla sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

Hastanede tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise yeniden hastanelerden alınarak evlerine getiriliyor.

Ayda yaklaşık 598 hastaya ambulans hizmeti veren birim, yılda 8 bin hastanın hastanelere ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

Belediye'nin "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti"nden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti.