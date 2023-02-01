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Esenler TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı

İstanbul Esenler'de trafik kazasına işlem yapan polis aracına, başka bir otomobil çarptı. TEM Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi öldü, 1 polis memuru yaralanırken, ekipler kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı

Giriş: 01.02.2023 - 07:05 | Güncelleme: ABONE OL
Esenler TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı
Polis aracına otomobil çarptı: 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı
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AA

Esenler'de trafik kazasına işlem yapan emniyet aracına otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 polis memuru yaralandı.

TEM Otoyolu Esenler mevkisinde Edirne istikametinde seyreden Ferdi Ağdaş (43) yönetimindeki otomobil tek taraflı kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen emniyet görevlilerinin kaza işlemlerini yaptığı sırada aynı yönde seyreden Berivan Y'nin kullandığı otomobil, ilk olarak Ağdaş'ın aracına daha sonra polis ekibinin aracına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; yaralanan Ağdaş ve bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ferdi Ağdaş, hastanede hayatını kaybederken polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından Berivan Y. olay yerinden kaçtı, otomobilde bulunan bir kadın ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Edirne istikameti, ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yeniden açıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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