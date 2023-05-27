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Esenler Seçim Sonuçları 2023: Esenler Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Esenler Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

14 Mayıs Pazar günü seçimlerinde vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Ancak adayların 50+1 oy oranına ulaşamamasından dolayı seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü seçmenler iki kez Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına gidiyor. Bu kapsamda Esenler Cumhurbaşkanlığı Seçim sonu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları 28 Mayıs Pazar günü netlik kazanacak. İşte, Esenler Seçim Sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarında son durum...

Giriş: 27.05.2023 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci turda tekrar edilecek. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası ilçelerine göre seçim bölgelerindeki verileri ve Esenler 2023 seçim sonuçları hakkında merak edilenleri haberimizde detaylandırdık. İşte, Esenler Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranları...

  • ESENLER SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Esenler  Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Esenler Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 ESENLER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • ESENLER CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Esenler 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Esenler Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Esenler Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 ESENLER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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