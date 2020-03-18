18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğitime ara verilmesi ve kimi iş yerlerinin çalışanlarını izne çıkarması sonrası memleketlerine dönmeye çalışan vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu.
İstanbul'da üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs nedeniyle eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından kentten ayrılmak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.Bir firmada şoförlük yapan Osman Öncü, seferlere devam ettiklerini, eğitime ara verilmesiyle insanların büyükşehirlerden ayrılmaya başladığını söyledi.
Öncü, otobüsleri her sefer sonrası ilaçla dezenfekte ettiklerini, devamlı kolonya ikramında bulunduklarını ve hijyene dikkat ettiklerini anlattı.- Bilet fiyatlarında artış iddiasıYaklaşık 30 yıldır otobüs kaptanlığı yapan Metin Kurt ise belirlenen kurallara uyduklarını, araçları günlük dezenfekte ettiklerini ve yolcular için de gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.Kurt, "Burada bir yoğunluk var. Otobüsler karşılıklı dolu gidip geliyor." dedi.
İstanbul'dan Siirt'e yolculuk yapan Muhammed İsmail Atak ise kişisel tedbir aldıklarını belirterek, hükümet tarafından alınan tedbirlerin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.
Mardin-İstanbul arası sefer yapan bir firmada muavin olarak çalışan Yusuf Sincar da Mardin'den İstanbul'a talep düşerken, İstanbul'dan Mardin'e talebin arttığını belirterek, "Gençler daha çok. Öğrenciler galiba." dedi.
Gaziantep'e gitmek için otogara gelen İsa Yeşiltaş adlı vatandaş ise artan bilet fiyatlarına tepki göstererek, "Dünden beri yer yok. Fiyatlar iki katına çıkmış. Dün 140 lira olan bileti bugün 170 lira yapmışlar. Yer de yok. Yer olsa alıp gideceğiz. Zulümdür bu. Yarın öbür gün 200 lira da olacak böyle giderse." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!