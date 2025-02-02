Esenler Erokspor: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in Esenler Erokspor ile Boluspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 30'a, Boluspor ise 32'ye çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in Esenler Erokspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 19. dakikada Ufuk Akyol atarken, konuk ekibe eşitliği getiren golü ise 75. dakikada İshak Karaoğul kaydetti.
Konuk ekipte forma giyen Kosta Aleksic, 71. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 30'a, Boluspor ise 32'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in sonraki haftasında Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.