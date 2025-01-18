Esenler Erokspor: 1 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Olarenwaju Kayode'nin golüyle galibiyete ulaşan Esenler Erokspor, puanını 26'ya yükseltti. Adanaspor ise haftayı 15 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Esenler Erokspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 55. dakikada Olarenwaju Kayode attı.
Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 26'ya yükseltirken, Adanaspor ise 15 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adanaspor, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.