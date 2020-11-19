Esenler'deki kuyumcu soygunu ve cinayeti davasında karar

AA

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Giorgi Shonia Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuklu sanık Shorena Kukhilava, müştekiler Ali Nihat Koçer ve Murat Koçer ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Ali Nihat Koçer, sanıkların cezalandırılmasını talep ederek, "Büyük bir mağduriyet yaşadık. Vicdanımız yaralıdır, bu hususların nazara alınmasını istiyoruz." dedi.

Sanık Giorgi Shonia, son savunmasında, olayın böyle gelişeceğini bilmediğini ve birini öldürmek için olay yerine gitmediğini savunarak, içeride hiç ateş etmediğini, 2 kez vurulduğu için korkutmak amacıyla havaya ateş açtığını öne sürdü.

Shonia, bu olaya karıştığı için çok pişman olduğunu dile getirdi.

Diğer sanık Shorena Kukhilava, dosyadaki tarafları bu dava açıldığında tanıdığını ifade ederek, "Ben üzerime atılı suçu işlemedim, benim olayla alakam yoktur. 2 yıldır tutukluyum, suçu yapanlar dışarıda gezmektedir. Ailem de kötü durumdadır, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

- Karar

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı çıkartılan sanık Nika Darchia'nın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Shorena Kukhilava'nın üzerine atılı suçları işlediğine dair delil bulunmaması nedeniyle beraatine karar vererek, tahliyesine hükmetti.

Sanık Giorgi Shonia'yı "yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığa ayrıca "yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl 6 ay, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma" suçundan 3 ay olmak üzere 31 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

- "Gönlümüze bir nebze su serpilmiş oldu"

Duruşmanın ardından açıklama yapan maktul Eyüp Sedat Koçer'in ağabeyi Ali Nihat Koçer, olay gününü anlatarak, "Vefat eden kardeşim kapıdan içeri girer girmez bunların silahlı olduğunu fark etti. Beni 'Ağabey' diye bağırarak uyardı. Kardeşim beni uyarınca bunlar direkt silahlarıyla ateş etmeye başladılar, zaten silahlar kuruluydu. Mermiler hazırdı yani her şeyi göze alıp gelmiş bunlar. Bu talihsiz olayı biz yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Kardeşinin kucağında vefat ettiğini belirten Koçer, şunları söyledi:

"Geride 3 yetim, bir dul eş bıraktı. Biz bu insanlar bir daha topluma, normal insanların yanına girmesinler istiyoruz. Toplumdan izole bir şekilde en ağır şekilde cezalarını çeksinler ki diğerlerine de örnek olsun ve bir daha kimse bu işlere kalkışmasın çünkü adalet en sonunda tecelli ediyor. Benim kardeşim mezarında rahat uyusun inşallah, bizim tek derdimiz bu."

Maktulün diğer ağabeyi Murat Koçer de davanın 3 yıl sürdüğünü belirterek, "Uzun süredir verdiğimiz bu mücadelenin sonunda kardeşimizin kanının yerde kalmadığını kabul ediyoruz. Gönlümüze bir nebze su serpilmiş oldu." dedi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Raibuli Abralava ile kız arkadaşı Shorena Kukhilova'nın 29 Aralık 2017'de Esenler'deki kuyumcu dükkanına girerek saatleri sorduğu belirtilmişti.

İş yeri sahibi Ali Nihat Koçer'in bu iki kişiye saatleri gösterirken kardeşi maktul Eyüp Sedat Koçer'in durumdan şüphelenmesi üzerine kapıyı gözetlemeye başladığına yer verilen iddianamede, sonrasında kuyumcuya, peçeli ve çarşaflı diğer iki sanık Giorgi Shania ile Nika Darchia'nın ellerinde silahla girdiği kaydedilmişti.

İddianamede, maktul Eyüp Sedat Koçer'in silahlı saldırganları görünce onlara birkaç el ateş ettiği anlatılarak, sanık Giorgi Shonia'nın silahla Eyüp Sedat Koçer'e ateş etmeye başladığı aktarılmıştı.

İddianamede, olayda vücuduna iki mermi isabet eden dükkan sahiplerinden Eyüp Sedat Koçer'in kaldırıldığı hastanede, saldırganlardan Raibuli Abralava'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Tutuklu sanık sanık Giorgi Shonia ve Shorena Kukhilava ile firari sanık Nika Darchia hakkında, "yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağmaya teşebbüs", "silahla tehdit", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı toplam 37 yıla kadar hapis cezası istenmişti.​​​​​​​