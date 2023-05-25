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Esenler'de yangın çıkan binada Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu

İstanbul Esenler'de yangın ihbarı üzerine bir daireye giden itfaiye ekipleri, Pakistan uyruklu bir kişinin cansız bedenini buldu

Giriş: 25.05.2023 - 05:31 | Güncelleme: ABONE OL
Esenler'de yangın çıkan binada Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu
Yangın çıkan binada Pakistan uyruklu kişi ölü bulundu
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AA

Esenler’de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu 1 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın yapıldığı adreste hareketsiz halde yatan bir kişinin görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. AA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen Muhammad Tahir Khan isimli kişinin, hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın yaşandığı adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, dairede detaylı inceleme yaptı. Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan’ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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