Esenler'de poligonda çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan ve atış poligonu olarak kullanılan binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Poligon etrafında güvenlik önlemi alınırken, bina tahliye edildi.İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.