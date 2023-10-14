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        Haberler Gündem İstanbul Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı - Güncel haberler

        Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı

        Esenler'de, Metris Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki minibüs, orta şeritte ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüste bulunan 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 04:40 Güncelleme: 14.10.2023 - 04:40
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        Esenler'de minibüsle kamyon çarpıştı: 3 yaralı
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        Kaza, saat 01.00 sıralarında Metris-Esenler Bağlantı Yolu Otogar istikametinde meydana geldi.

        İddiaya göre, sol şeritte seyir halinde olan minibüsün sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeritte ilerleyen kamyona yandan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yan yatarken minibüs ise sol şeride savruldu.

        Kazada, minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, minibüste bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri trafik akışını tek şeritten sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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