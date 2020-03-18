İHA

Yangın, saat 17. 30 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 6 katıl binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri kendini dışarı atarak, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Çatı katında kalan bazı kişiler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.