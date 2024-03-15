Esenler'de kazaya neden olup kaçan sürücüye ceza yağdı

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Esenler'de kazaya yol açarak kaçan otomobil sürücüsüne 7 bin 829 lira ceza kesildi.

O-3 kara yolunda dün otomobiliyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek ilerleyen sürücü, aynı yönde giden Efe Yılmaz yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz'ın aracı refüje vurdu. Bu sırada arkadan gelen hasta nakil aracı da Yılmaz'ın aracına çarparak durabildi.

Olayda yaralanan olmazken, kazaya sebebiyet verdiği belirtilen sürücü durmayarak yoluna devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen sürücü M.K, yakalandı.

AA'nın haberine göre; sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ''makas atmak'', ''öndeki aracı yakın takip'' ve ''trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamak” maddelerinden toplam 7 bin 829 lira cezai işlem uygulandı.