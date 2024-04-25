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        Haberler Gündem İstanbul Esenler'de kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi öldü - Güncel haberler

        Esenler'de bir kişi tornavidayla öldürüldü

        Esenler'de iş yerinde kavga çıktı. Vücuduna tornavida saplanan kişi hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kişi hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 00:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:44
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        Tornavidayla öldürüldü
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        Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta bir iş yerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Arbedede, ismi öğrenilemeyen kişi, vücuduna saplanan tornavida ile ağır yaralandı; iş yerinde kurye olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ise kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik kamerasının kayıtlarını, incelemek üzere aldı.

        Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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