Esenler'de iş yerine ses bombası atan şüpheli yakalandı

AA

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Giyimkent Sitesi'ndeki bir iş yerine ses bombası atılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, iş yeri sahibi Davut T'nin ifadesine başvurdu. Davut T. polise, kırmızı montlu bir kişinin ecza deposu önüne bir madde atarak hızla kaçtığını, daha önceden gazete şirketinde ortaklık yaptığı ve aralarında alacak verecek konusu bulunan Doğan G'den şüphelendiğini olayı bu kişinin yaptırmış olabileceğini anlattı.

Olay yeri çevresindeki görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin aracı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir aracın iş yeri önüne gelerek bir ses bombası attığını, araçtaki diğer kişilerden birinin de kaçtıkları esnada el yapımı patlayıcı attığı ancak patlamadığını tespit etti.

Aracın şüpheli kişilerin şirketi adına kiralandığı, bu kapsamda meydana gelen olayın terör olayı olmadığı belirlendi.

Aracın Küresel Konumlama Sistemi (GPRS) bilgilerine ulaşan polis, Başakşehir'de araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Uğur Y. kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisin Doğan G'yi yakalamaya yönelik çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.