İstanbul'da çatı katı yangını: 1 ölü

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nene Hatun Mahallesi 175 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren kişinin 62 yaşındaki Vehbi Elmas olduğu belirlendi.