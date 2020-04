Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Zor günler geçiyoruz... Covid-19 pandemisi tüm dünya gibi bizi de yoruyor, tüm dünyayla birlikte biz de bir sınavdan geçiyoruz... Vakalarımız ve kayıplarımız artıyor ne yazık ki. Gözümüz kulağımız yeni haberlerde. Biz de siz okuyucularımıza ülkenin dört bir köşesindeki gelişmeleri an be an aktarıyoruz. Günlerdir, haftalardır, vakaların artış nedenlerini, tedavi yöntemlerini, ilaç ve aşı ümidini konuşuyoruz. Elbette ki bu zorlu süreçte, evlere kapandığımız karantina günlerinde mücadelemiz sürerken psikolojilerimiz de yıpranıyor. Tam da burada moral-motivasyonun önemi öne çıkıyor. İşte bugün, koronavirüs mücadelesinin en yoğun yaşandığı İstanbul’da evlerinde karantina altında olanlar için moral veren bir uygulamadan bahsedeceğim. İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenler’de Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Moral Timi kurdu. Bu moral timi ne mi yapıyor? Hani şu İtalya’dan, İspanya’dan gelen görüntüler var ya... Evlerinde karantina altında kalanlara konserler veren, şarkılar söyleyen gruplar, ekipler... İşte Esenler’de de Moral Timleri sokaklarda konserlere başladı. Moral Timleri, bir diğer taraftan da haftalardır evlerinden çıkmayan ilçe sakinlerini tek tek arıyor, hal hatır soruyor, ihtiyaçlarının olup olmadığını öğreniyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yla hem Moral Timlerini hem de Esenler’deki koronavirüs mücadelesini konuştum...



Tevfik Göksu’nun korona pandemisiyle psikolojik savaştaki uygulamalarını anlatacağım ama önce Esenler’de son durum ne? Oradan başlayalım... Birkaç gün önce, ABD’de görev yapan bir Türk akademisyenin Türkiye’de şehir bazında korona yayılma hızı beklentisiyle ilgili çalışması gündeme geldi. Buna göre; İstanbul’un sıkışıklık endeksine göre en riskli gösterilen ilçesi Esenler’di. Tevfik Göksu’ya önce bu çalışmayı sordum. ‘Ne diyorsunuz?’ dedim. Başkan Göksu, bu çalışmaya itirazını şöyle anlattı:



‘İSTANBUL’UN RİSKİ NE KADARSA BİZİM DE O KADAR’

“Ben bu araştırmaya katılmıyorum. Ben araştırma kökenli biriyim, araştırmayı bilirim akademik olarak. Bir araştırmada tek bir parametreyle sonuç vermek çok yanlış olur. Evet Esenler İstanbul’da metrekareye en fazla insan düşen ilçelerden biri. Ama bu ne zaman risk oluşturur? Eğer sokağa çıkma konusunda Esenler halkı bir duyarsızlık gösterse dediğiniz doğru. Sokağa çıkılırsa büyük risk oluşturabilir mi, evet oluşturabilir. Ama şu anda İstanbul’un başka bir ilçesinde sokağa çıkılma konusunda ne kadar hassasiyet gösteriyorsa Esenler halkı da o kadar hassasiyet gösteriyor. Diğer taraftan bu araştırma ortaya çıktığında ben ABD’deki araştırma sahibine ulaştım ama beyefendi görüşmedi. Eğer bir araştırma yapıyorsanız ve arkasında duruyorsanız çıkar muhataplarıyla konuşursunuz. Ama arkasında durmadı. Ben bu araştırma çerçevesinde daha sonra İstanbul’un genel istatistiklerini ve ilçe istatistiklerini değerlendirdim. Baktığımda İstanbul’un herhangi bir ilçesinde vakanın seyriyle Esenler’deki seyri arasında bir fark var mı diye baktım. Hiçbir fark yok. İstanbul’un herhangi bir ilçesinde süreç nasıl seyrediyorsa Esenler’de de öyle seyrediyor. Bir defa bu konularda çok hassas bir dil kullanmamız lazım. Bilim adamlarının söylediğine göre bu virüsle mücadele etmenin iki yolu var; bir izolasyon, iki bağışıklık sisteminin sağlam tutulması. İzolasyon için evimizde oturacağız. Bağışıklık sistemini sağlam tutmanın en önemli ayağı da panik yapmamak. Eğer siz herkesin ne oluyor? Ne olacak? Diye düşündüğü bir dönemde ‘senin ilçen riskli’ diyeceksin. Usül açısından doğru değil. Etik açısından doğru değil. Eğer bir veri ortaya koymak istiyorsanız muhataplarını ararsınız. İstanbul Valisi’ni, bizi ararsınız. Etik olarak da bilim ahlakı olarak da doğru değil. Şu anda Kaymakamlığımız, sağlık grubumuz ve belediye olarak kontrolümüzde olmayan bir vaka yok.”

‘VAKALAR YAŞLI VE KRONİK HASTALIĞI VAR’

Tevfik Göksu’ ya tam da bu noktada Esenler’deki vakaların analizinin yapılıp yapılmadığını sordum. Yani korona teşhisi konulan hastalar hangi yaş aralığında. Virüs ne kaynaklı?

Göksu, tespit edilen vakalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Sağlık Bakanlığı’nın verdiği istatistiklerle bizim vakalarımız da uyuyor. Genelde yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar. 2 vefat var. İkisi de aynı şekilde. Vakanın seyri de böyle gerçekleşiyor. Büyük kısmı hastaneye yatmıyor. Bizim burada yapmamız gereken şey şu; Bunu anlatmamız gerekli. Bu işin en önemli ilacı evinde kalmak. Biz de belediye olarak bu işin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için belediyeyi 5 birime böldük. 27 müdürlüğü 5 müdürlüğe düşürdük. 5 temel birimde çalışacak artık belediye. Sağlık ve hijyen. Çevre ve temizlik. Sosyal Yardım. Denetim. İletişim. Bütün personeli bu 5 birimde görevlendirdik. Bizim dezenfekte etmediğimiz bir kamu kurumu yok. Evinde pozitif vaka olanların apartmanlarını, evlerini dezenfekte ediyoruz. Karantinaya alınan apartmanları dezenfekte ediyoruz. Fırınları dezenfekte ediyoruz. Hastaneleri, sağlık kurumlarını takip ediyoruz. Şu anda en fazla talep yardım konusunda. Özel çağrı sistemlerimizi kurduk. Bir taraftan Vefa İletişim Grubu, bir taraftan belediyemiz ‘benim ihtiyacım var’ diyen herkese yardım etmeye gayret ediyoruz. Ama tabii ki burada mutlaka bir ön inceleme yapıyoruz ve ihtiyacı olan herkese yardım ediyoruz. Ağırlıklı gıda yardımı. Ortalama günde 1000 çağrı gelmeye başladı. Yüzde 60’ı yardımla ilgili. Hepsini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi İstanbul Valiliği’nin 65 yaş üstüne haftada bir gıda paketi servisi bizi çok rahatlattı. Bir başka hizmetimiz de süt. Özellikle yenidoğan bebeklerin süt ihtiyacı olan ailelere sınır gözetmeksizin yardım ediyoruz. Hijyen malzemesi yardımı yapıyoruz.”

‘EVLERİ TEK TEK ARIYORUZ’

Tevfik Göksu, sohbetimizde pandemi mücadelesinin en önemli ayağının psikolojik destek olduğunu önemle vurguladı. Ve bu zorlu günleri sağlam psikolojiyle atlatmak için Moral Timleri kurduğunu anlattı: “Burada önemli olan şey iletişim. İnsanlar birkaç gün evinde kaldığında dinlenme modundaydı. Ama artık o moddan çıkıldı, başka bir moda girildi. İşte tam bu noktada Moral TİM’leri devrede. Bu timlerin bir kısmı gidip sokaklarda şarkılar söylüyor. Moral Tim’imiz aslında zaten vardı. Evlere gönderiyorduk. Yaşlı amcalar, nineler evlerde sıkılıyordu. Evlere gidip onlarla şarkılar, türküler söylüyorlardı. Şimdi bunu sokağa taşıdık. Her gün yeni bir şey ilave etmek istiyoruz. Moral timlerinin bir kısmı da evleri tek tek arıyor. ‘Var mı bir ihtiyacınız? Nasılsınız?’ diyoruz. Bu o kadar önemli bir şey ki. Herkesin çevresi olmayabilir. İhtiyaç duyduğunda arayabileceği kimse olmayabilir. Biz, görmeyenin gözü, işitmeyenin kulağı oluyoruz. Çağrı sistemimiz 24 saat açık. 24 saat de biz vatandaşlarımızı arıyoruz. Herkesi tek tek arıyoruz. Bununla birlikte şimdiye kadar yaptığımız kültür ve sanat etkinliklerinin hepsini dijital ortamda evlere taşıdık. Sinemayı, müziği, sporu, sohbeti eve taşıdık. O da yetmedi, evinizde nitelikli zaman geçirdiğiniz ne kadar görüntülerinizi bize atarsanız sizi ödüllendireceğiz. Mesela şiir yazanlar, ney çalanlar, tiyatro yapanlar. Bunları topluyoruz. Yetenek Esenler diye yapıyoruz. Bu arada sürekli sokaklarda çağrı yapıyoruz ‘Evde kal’ çağrısı. Psikolojik danışma merkezleri olan nadir belediyelerden biriyiz. Psikologlarımız devrede. Sürecin nereye varacağını bilmiyoruz o yüzden sürdürülebilir işler yapmamız lazım.”

‘BU BİR İNSANLIK KRİZİ’

Sohbetimizde, tüm dünyanın yaşadığı şeyin bir insanlık krizi olduğunu vurgulayan Tevfik Göksu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti: “Bir insanlık krizi yaşanıyor aslında. Aslında insanlık nereye geldiğini gördü. O kibrin karşısında virüs neler yapıyor bütün dünyaya gösterdi. İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. İnsanlığı nasıl çıkaracağımız konusunda hep beraber dayanışma göstermemiz lazım. Bu her türlü siyasi mülahazanın, hesapların üzerinde. İnsanların hayatı söz konusu. Hep beraber bu süreçten çıkmamız lazım.”

