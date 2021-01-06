Esenler'de 68 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Fatih Mahallesi 289 Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak'tan 2 gündür haber alamayan yakınları evine gitti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Kıvrak'ı kanlar içinde gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.