Esenler'de dün gece saatlerinde sokak içerisindeki bir inşaatın temelindeki istinat duvarı çökmüştü. Sokağa gelen ekipler çevrede bulunan binaları boşaltarak önlem almıştı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yolda yaşanan kayma ve istinat duvarının çökmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"9 BİNAYI TAHLİYE ETTİK, HER TÜRLÜ SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUZ"
İHA'nın haberine göre, yol kayma ve istinat duvarının çökme nedenine yönelik açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şunları kaydetti:
"Yağan yağmurlardan dolayı yerde olan bir takım gevşeme ve alt yapıdaki bir takım patlamalardan dolayı bir yol kayması söz konusu oldu. Yol kaymasından dolayı daha sonra çökmeye dönüştü. Bu çerçevede dikkatli bir şekilde tedbir alarak, belediyemize intikal ettikten sonra 9 tane binanın tahliyesini gerçekleştirdik. 9 bina sakinleriyle ilgili arzu ediyorlarsa kendilerini misafir edebileceğimizi söyledik. Şu anda her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz. Gerekli teknik çalışmalar bittikten sonra hayatı normale dönüştürüp binalarda inceleme yapacağız."
"BİNALAR RİSK TAŞIYORSA, RİSKLİ YAPI ÇERÇEVESİNDE BOŞALTACAĞIZ"
Binaların risk taşıyorsa tamamıyla tahliye edileceğini söyleyen Başkan Göksu, “Binalar eğer risk taşıyorsa binaları tamamıyla tahliye edeceğiz. Riskli yapı çerçevesinde boşaltacağız. Eğer binalar herhangi bir risk taşımıyorsa vatandaşlarımız daha sonra evlerine dönecek. Biz o işlemleri bitirinceye kadar bizden yer talebinde bulunan, kalmak için talepte bulunan her vatandaşımıza yardımcı olmak için kendilerine ifade ettik.
Onları misafir edeceğiz, onları ağırlayacağız. Teknik sorunları çözdükten sonra işlerine devam etmelerini, evlerinde kalmalarını sağlamış olacağız. Şu anda dış çerçevede baktığımız zaman, ciddi bir sorun görünmemekle beraber, ayrıntı inceleyip ondan sonra teknik elemanlar bu evde oturulabilir ya da oturulamaz hangi raporu verirlerse ona göre hareket edeceğiz, ona göre vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışacağız” diye konuştu.
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