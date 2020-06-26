Esendere'de 254 öğrenci sınav merkezlerine ücretsiz taşındı - HAKKARİ

AA

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 254 öğrenciyi ücretsiz olarak sınav merkezlerine taşıdıklarını söyledi.

Öğrencilerin gittikleri illerde konaklama ihtiyacının da karşılandığını ifade eden Büyüksu, şunları kaydetti:"Öğrencilerimiz için 20 araç tahsis ettik. Bütün yol ücretlerini biz karşılıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıttık. İnşallah seneye öğrencilerimiz burada sınava girecektir. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaklardır."