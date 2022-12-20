Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Şirketler Esenboğa ihalesini TAV kazandı

Esenboğa'da en iyi teklifi TAV verdi

Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllık işletme hakkı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi, 475 milyon euro artı KDV ile TAV Havalimanları Holding AŞ verdi

Giriş: 20.12.2022 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Esenboğa ihalesini TAV kazandı
AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihaleye, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ/Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ Ortak Girişimi, TAV Havalimanları Holding AŞ olmak üzere 3 istekli katıldı.

Limak İnşaat/Limak Yatırım Ortak Girişimi şartnameye uymadığı gerekçesiyle ihale dışı kalırken, açık artırmaya Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve TAV Havalimanları Holding AŞ ile devam edildi. Cengiz İnşaat'ın çekilmesinin ardından TAV Havalimanları ihalede tek kaldı.

İhale komisyonu ile yapılan pazarlık sonucunda, Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması ihalesinde en iyi teklifi 475 milyon euro + KDV ile TAV Havalimanları Holding AŞ verdi.

Şirket, ihale şartnamesi uyarınca havalimanının 24 Mayıs 2025 ile 23 Mayıs 2050 arasındaki 25 yıllık dönemde işletme hakkına sahip olacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TÜİK paylaştı... İşte en popüler bebek isimleri
TÜİK paylaştı... İşte en popüler bebek isimleri
28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hayatını kaybetti
28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hayatını kaybetti
Bebeğini boğarak öldüren anne yakalandı!
Bebeğini boğarak öldüren anne yakalandı!
Kanalda boğulan çocuğun kimliği belli oldu
Kanalda boğulan çocuğun kimliği belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.