'Eşek Terzisi'ne 11 ödül

Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesinde belgesel çekimi yapan Seyfeddin Erişen’in dedesi Ahmet Hikmet Erişen (80) yıllarca semercilik yaptı. Daha sonrada oğlu Abdurrahim Erişen’e (64) bu mesleği devretti. Ancak son yıllarda semercilik mesleği teknolojiye yenik düşünce yok olmaya yüz tuttu. Erişen, hem dedesine bir hatıra bırakmak hem de yok olmaya yüz tutmuş Anadolu’daki meslekleri gün yüzüne çıkarmak için semercilik belgeseli çekmeye karar verdi. Erişen imkansızlıklar içinde belgesel çekmeye başladı. Erişen belgesele de dedesinin yaptığı mesleğe verdiği isim olan 'Eşek Terzisi' adını verdi. Erişen, belgeseli çekmek için köye giderek burada babasının semer yapımını çekti. Ancak yapılan semerlerin bir eşeğin üzerine konulması gerekiyordu. Erişen köy köy gezip eşek aradı ancak bir türlü bulamadı. Bunun üzerine yapılan semerleri atın üzerine koymak zorunda kaldı. Belgeseli güçlükle tamamlayan Erişen festivallerdeki yarışmalara katılmaya karar verdi. Bunun üzerine belgeselini 6 ülkeye gönderdi. Yapılan yarışmalarda Erişen 6 ülkede 11 ödül birden aldı.
Seyfeddin Erişen, belgesel çekimi ve yakaladığı başarıyı ise şöyle anlattı; “Dedem kendisine semerci derdi. Köyde semerleri yapıp tamir eden bir adamdı. Dedem rahmetli oldu ve mesleği babama kaldı. Korona dönemi başlayınca bolca vaktim oldu ve bunları video, fotoğraf olarak belgelemek istedim. Belgesel yapmak istiyordum ve başladık. Dedem kendisine eşek terzisi derdi. ‘Herkesin bir terzisi var, bende eşeklerin terzisiyim’ derdi dedem. Hem onun ruhuna hem de köyün geleneksel mesleğinin son günlerini yaşarken kısa bir belgesel yapmak istedim. Belgesel yapımı gerçekten zormuş. Çekimleri kendi kameramla ve tek yaptım. Daha sonra çekimleri yaptığım kameramı satmak zorunda kaldım. Kamerayı sattıktan sonra bilgisayar lazımdı ama onun parasıyla film festivallerine başvurular yapmak zorunda kaldım. Eşek terzisi diyoruz ama köyde eşek yoktu. 3 at bulabildim ama sadece birini çekebildim, diğer ikisi dağa gitmişti, maalesef eşek bulamadık. Şuana kadar 10 festivale katıldım ve 11 ödül aldım. Birçok ülkede festivallere katıldım Singapur, Hindistan, Amerika, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden ödüller aldım. Açıkçası bu kadar başarı elde edeceğimi düşünmemiştim. Ben sadece dedem için bir şey yapmak istedim, babamı da biraz gururlandırdıysam benim için yeterli.”
Maddi anlamda sıkıntılar çektiğini belgeseli çektiği kamerayı da satmak zorunda kaldığını anlatan Erişen, “Belgesel çekimleri bittikten sonra kurgu yapmam lazımdı ama bilgisayar yoktu. Daha sonra Amerika’dan bir arkadaşım benim için kampanya başlattı ve yaklaşık 7 ay sürdü. Bu kampanyadan benim adıma 2 bin dolar para toplayıp bana bilgisayar aldılar. Birçok ödül aldım ama maalesef yeni başlayan bir belgeselci için maddi anlamda bir getiri olmuyor. Kazandığım ödülleri de alamadım zaten, çünkü kargo parasını benim ödemem lazım. 90 dolar civarında kargo parası çıkıyor ve bu benim için yüksek bir miktar. Açıkçası ödüller orada kaldı, param olduğu zaman alacağım” diye konuştu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!