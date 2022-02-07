'Eşek Terzisi'ne 11 ödül

İHA

Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesinde belgesel çekimi yapan Seyfeddin Erişen’in dedesi Ahmet Hikmet Erişen (80) yıllarca semercilik yaptı. Daha sonrada oğlu Abdurrahim Erişen’e (64) bu mesleği devretti. Ancak son yıllarda semercilik mesleği teknolojiye yenik düşünce yok olmaya yüz tuttu. Erişen, hem dedesine bir hatıra bırakmak hem de yok olmaya yüz tutmuş Anadolu’daki meslekleri gün yüzüne çıkarmak için semercilik belgeseli çekmeye karar verdi. Erişen imkansızlıklar içinde belgesel çekmeye başladı. Erişen belgesele de dedesinin yaptığı mesleğe verdiği isim olan 'Eşek Terzisi' adını verdi. Erişen, belgeseli çekmek için köye giderek burada babasının semer yapımını çekti. Ancak yapılan semerlerin bir eşeğin üzerine konulması gerekiyordu. Erişen köy köy gezip eşek aradı ancak bir türlü bulamadı. Bunun üzerine yapılan semerleri atın üzerine koymak zorunda kaldı. Belgeseli güçlükle tamamlayan Erişen festivallerdeki yarışmalara katılmaya karar verdi. Bunun üzerine belgeselini 6 ülkeye gönderdi. Yapılan yarışmalarda Erişen 6 ülkede 11 ödül birden aldı.

Seyfeddin Erişen, belgesel çekimi ve yakaladığı başarıyı ise şöyle anlattı; “Dedem kendisine semerci derdi. Köyde semerleri yapıp tamir eden bir adamdı. Dedem rahmetli oldu ve mesleği babama kaldı. Korona dönemi başlayınca bolca vaktim oldu ve bunları video, fotoğraf olarak belgelemek istedim. Belgesel yapmak istiyordum ve başladık. Dedem kendisine eşek terzisi derdi. ‘Herkesin bir terzisi var, bende eşeklerin terzisiyim’ derdi dedem. Hem onun ruhuna hem de köyün geleneksel mesleğinin son günlerini yaşarken kısa bir belgesel yapmak istedim. Belgesel yapımı gerçekten zormuş. Çekimleri kendi kameramla ve tek yaptım. Daha sonra çekimleri yaptığım kameramı satmak zorunda kaldım. Kamerayı sattıktan sonra bilgisayar lazımdı ama onun parasıyla film festivallerine başvurular yapmak zorunda kaldım. Eşek terzisi diyoruz ama köyde eşek yoktu. 3 at bulabildim ama sadece birini çekebildim, diğer ikisi dağa gitmişti, maalesef eşek bulamadık. Şuana kadar 10 festivale katıldım ve 11 ödül aldım. Birçok ülkede festivallere katıldım Singapur, Hindistan, Amerika, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden ödüller aldım. Açıkçası bu kadar başarı elde edeceğimi düşünmemiştim. Ben sadece dedem için bir şey yapmak istedim, babamı da biraz gururlandırdıysam benim için yeterli.”

Maddi anlamda sıkıntılar çektiğini belgeseli çektiği kamerayı da satmak zorunda kaldığını anlatan Erişen, “Belgesel çekimleri bittikten sonra kurgu yapmam lazımdı ama bilgisayar yoktu. Daha sonra Amerika’dan bir arkadaşım benim için kampanya başlattı ve yaklaşık 7 ay sürdü. Bu kampanyadan benim adıma 2 bin dolar para toplayıp bana bilgisayar aldılar. Birçok ödül aldım ama maalesef yeni başlayan bir belgeselci için maddi anlamda bir getiri olmuyor. Kazandığım ödülleri de alamadım zaten, çünkü kargo parasını benim ödemem lazım. 90 dolar civarında kargo parası çıkıyor ve bu benim için yüksek bir miktar. Açıkçası ödüller orada kaldı, param olduğu zaman alacağım” diye konuştu