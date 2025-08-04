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        Eşeği otomobile bağladılar!

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üzerinde yük bulunan eşeği otomobiline bağlayıp sürükleyerek götüren sürücüye idari para cezası uygulandı. Eşek ise koruma altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 19:26 Güncelleme: 04.08.2025 - 19:26
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        Eşeği otomobile bağladılar!
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        Sarıkamış ilçesinde bir otomobil sürücüsü, üzerinde yük bulunan eşeği otomobilinin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntülerde yer alan kişiler Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi kapsamında hem hayvan sahibine hem de aracı kullanan kişiye ceza kesti. Olayla ilgili ayrıca adli işlem başlatıldı.

        Valilikten olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “Bazı sosyal medya platformlarında, Sarıkamış ilçesinde bir şahsın, bir hayvanın sırtına ağır yük yükleyip, araca bağlayarak zorla sürüklediği görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlatılmıştır. İlgili şahıslar tespit edilmiş, cezai işlem uygulanmış, hayvan ise koruma altına alınmıştır. Konuya ilişkin adli süreç devam etmektedir."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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